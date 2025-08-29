В Казани на День города ограничат движение маломерных судов

На время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Казани и Дню Республики Татарстан вводится временный запрет на движение всех маломерных судов на участке реки Казанки в Казани. Ограничение будет действовать 30 августа с 16.00 до 22.30.

Под запрет попадает использование:

гидроциклов;

гребных и моторных лодок;

байдарок;

парусных и прогулочных судов.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, ограничения будут действовать на участке реки от моста «Миллениум» до Кировской дамбы.

За соблюдением запрета будут следить сотрудники ГУ МЧС России по Республике Татарстан, которые будут дежурить на акватории реки в указанное время.