В Казани на День города и республики будет перекрыт ряд дорог

30 августа, в День республики, в Казани в связи с торжественными мероприятиями будет перекрыт ряд дорог. Об этом на аппаратном совещании в мэрии Казани сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«В период проведения мероприятий в организации дорожного движения пройдут изменения. Просим казанцев и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением движения транспортных средств», — отметил докладчик.

30 августа будет перекрыта улица Кремлевская на участке от ул. Чернышевского до площади 1 Мая, в том числе Ивановский спуск на улице Профсоюзная. Ограничения также затронут улицу Марджани — на участке от улицы Татарстан до ул. Фатыха Карима.

Кроме того, будет перекрыт участок ул. Сибгата Хакима — от ул. Декабристов до ул. Абсалямова, а также парковочные зоны у Центра семьи «Казан».