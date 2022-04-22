В Казани на Декабристов скорую вызвали к мужчине, который упал с велосипеда

Очевидцы прислали в редакцию «Татар-информа» фотографии, на которых скорая помощь стоит рядом с упавшим велосипедом на улице Декабристов в Казани. По предварительной информации, велосипедиста могли сбить.

Фото: очевидцы

Однако, как уточнили агентству в городской Госавтоинспекции, ДТП не было. Велосипедист – 60-летний мужчина – упал с ведосипеда во время движения.

На место прибыли врачи скорой помощи, которые оказали мужчине необходимую медпомощь. От госпитализации он отказался.

Фото: © Гульнар Гарифуллина