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Ру Тат
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Происшествия
22 апреля 2022  15:04
Павел Климчак

В Казани на Декабристов скорую вызвали к мужчине, который упал с велосипеда

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Очевидцы прислали в редакцию «Татар-информа» фотографии, на которых скорая помощь стоит рядом с упавшим велосипедом на улице Декабристов в Казани. По предварительной информации, велосипедиста могли сбить.

 

Фото: очевидцы

Однако, как уточнили агентству в городской Госавтоинспекции, ДТП не было. Велосипедист – 60-летний мужчина – упал с ведосипеда во время движения.

На место прибыли врачи скорой помощи, которые оказали мужчине необходимую медпомощь. От госпитализации он отказался.

 

Фото: © Гульнар Гарифуллина

 

Фото: © Гульнар Гарифуллина

 

#ДТП
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