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Происшествия 8 апреля 2024 16:46

В Казани на Чистопольской иномарка сбила 13-летнего школьника

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В Казани на Чистопольской улице машина сбила мальчика, сообщил врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Ленар Гилмутдинов.

«Это произошло на территории дома №26/5. Водитель Hyundai двигался, по предварительным данным, на превышенной скорости и сбил 13-летнего ребенка, который переходил дорогу», – рассказал Гилмутдинов.

В результате мальчика с различными травмами госпитализировали.

#сбили ребенка
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