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В Казани на Чистопольской иномарка сбила 13-летнего школьника
В Казани на Чистопольской улице машина сбила мальчика, сообщил врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Ленар Гилмутдинов.
«Это произошло на территории дома №26/5. Водитель Hyundai двигался, по предварительным данным, на превышенной скорости и сбил 13-летнего ребенка, который переходил дорогу», – рассказал Гилмутдинов.
В результате мальчика с различными травмами госпитализировали.
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