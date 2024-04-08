В Казани на Чистопольской иномарка сбила 13-летнего школьника

В Казани на Чистопольской улице машина сбила мальчика, сообщил врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Ленар Гилмутдинов.

«Это произошло на территории дома №26/5. Водитель Hyundai двигался, по предварительным данным, на превышенной скорости и сбил 13-летнего ребенка, который переходил дорогу», – рассказал Гилмутдинов.

В результате мальчика с различными травмами госпитализировали.