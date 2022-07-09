В Казани на «Черном озере» пройдет вечер стендапа

В воскресенье, 10 июля, в парке «Черное озеро» в Казани пройдет вечер стендапа, об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Подготовка к мероприятию начинающих артистов продлилась месяц. Изначально их отобрали 24, но до самого выступления допустят только 12 лучших.

В качестве приглашенных юмористов можно будет послушать резидентов казанского Stand Up Club: Ильнура Асхадуллина, Никиту Никитина, Матвея Ромашкина и Татьяну Березовскую.

Начало вечера в 20.00 в амфитеатре. Вход свободный.