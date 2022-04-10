В Казани на «Черном озере» пройдет открытая встреча с психологом

В воскресенье, 10 апреля, в казанском парке «Черное озеро» состоится очередная открытая встреча с психологом. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

В роли лектора выступит Марина Батаршина. Мероприятие будет посвящено тому, «как правильно ставить цели и какие шаги совершать для их достижения».

Встреча будет организована на первом этаже здания проката. Она начнется в 13.00. Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Серия открытых встреч с психологами проходит в парке «Черное озеро» весь апрель, напоминают при этом в дирекции.