В Казани на «Черном озере» пройдет цветочный своп

Завтра в казанском парке «Черное озеро» состоится цветочный своп, на котором любой желающий сможет обменяться растениями, саженцами, горшками и удобрениями с другими участниками мероприятия.

В Дирекции парков и скверов отмечают, что мероприятие пройдет с 11 часов утра до 7 часов вечера. Участие бесплатное. Казанцев просят приносить лишь здоровые растения.

Кроме того, гостям расскажут о раздельном сборе мусора и о том, где в городе можно найти пункты приема вторсырья на переработку.