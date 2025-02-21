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Общество 21 февраля 2025 14:05

В Казани на «Черном озере» пройдет благотворительная акция «Добрый каток»

В Казани на «Черном озере» пройдет благотворительная акция «Добрый каток»
Фото: © «Татар-информ»

В понедельник, 24 февраля, в парке «Черное озеро» в Казани состоится благотворительное мероприятие «Добрый каток». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Организаторы обещают насыщенную программу, в том числе выступления фигуристов, мастер-класс по фигурному катанию для всех желающих, конкурсы на льду для детей и взрослых, а также благотворительную ярмарку. Начало мероприятия – в 18:00.

Все собранные в этот вечер средства направят на поддержку подопечных региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Забота», сообщили в АНО «Добрая Казань».

Напомним, «Добрая Казань», координатор одноименного городского социального проекта, на протяжении 10 лет оказывает поддержку нуждающимся горожанам, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья.

#парк Черное озеро #ледовый каток
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