В Казани на части маршрутов сократили интервалы между рейсами трамваев

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В столице Татарстана увеличили среднюю эксплуатационную скорость движения трамваев, курсирующих по маршрутам №5, 5а и 7. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В результате средняя скорость трамвайных вагонов, ходящих по маршруту №7, увеличилась до 21,1 км/ч, что дало возможность осуществлять 43 дополнительных рейса.

На маршрутах №5 и 5а средняя скорость выросло до 19,6 км/ч, что позволило добавить по 14 дополнительных отправлений на каждом из них.

Сократить интервалы между рейсами помогли технические улучшения. В частности, специалисты службы путевого хозяйства провели выправку путей, заменили изношенные шпалы и установили новые путевые тяги, а сотрудники службы энергохозяйства отрегулировали высоту контактного провода и заменила крепления, чтобы обеспечить надежное электроснабжение.