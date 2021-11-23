В Казани на час задержали трамваи из-за пассажира, который отказался предъявлять QR-код

Инцидент произошел сегодня около половины седьмого утра на остановке «ул. Восстания». Как сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в Telegram-канале, пассажир трамвая маршрута №1 не стал предъявлять кондуктору QR-код, а также отказывался выходить из салона. Из-за скандалиста пришлось вызывать полицейских, которые вывели мужчину на улицу и составили на него протокол.

В общей сложности задержка в движении трамваев составила один час. Из-за простоя на остановке собралось 10 трамваев.

«Метроэлектротранс будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик. Согласно выручке, утвержденной Комитетом по транспорту Казани, сумма ущерба от задержки составила 6407 рублей», – пояснили в пресс-службе управления.

