В Казани на бульваре «Ярдэм» прошел «Фестиваль труда и доблести»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

«Фестиваль труда и доблести» прошел сегодня в Казани на бульваре «Ярдэм» с участием трудовых коллективов Кировского и Московского районов. На мероприятии собрались представители самых разных профессий – рабочие, инженеры, врачи, педагоги, аграрии, строители, трудовые и семейные династии, участники СВО.

«Этот год объявлен Годом трудовой и воинской доблести. В нашей стране становится все более престижным человек труда, человек, который трудится на предприятиях, человек, который производит какую-то ценность», – сказал в приветствии к собравшимся глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Он отметил, что за последние годы в районе укрепилось производство. Появились пять новых производств, создана тысяча новых рабочих мест.

«Человек труда – это не только рабочие на производстве, но и учителя, врачи, люди, работающие на благо муниципалитета. Нам удалось построить самую большую в Татарстане поликлинику в «Салават Купере». Строятся новые школы, детские сады, учреждения капитально ремонтируются, повышается качество образования. Каждый четвертый стобальник в Казани – житель нашего района», – заметил Жаворонков.

Председатель Комитета по экономической политике госдумы России Максим Топилин отметил, что на встрече собрались жители района, чьи имена украсят Электронную доску почета РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

«Это первый проект в стране. Электронная доска почета РТ – о наших передовиках, героях, активных гражданах и трудовых коллективах. Это люди, которые вносят свой вклад, готовы трудиться, чтобы было движение вперед. Уверен, что это начинание найдет свое продолжение в других регионах страны», – сказал Топилин.

Член Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Артур Абдульзянов сообщил, что этому району посвятил всю свою жизнь. Здесь родился и жил вместе с родителями. Он отметил положительные изменения, произошедшие за последние годы. В частности, обустроен прекрасный парк, появилась зона отдыха для семей с детьми. Экономика нашей страны имеет социальную направленность, подчеркнул Абдульзянов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

На мероприятии 16 выдающимся жителям района были вручены свидетельства о занесении на Электронную доску почета РТ.

Участники встречи пригласили жителей района к активному участию в предстоящих выборах.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам. К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».