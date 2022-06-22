В Казани на бульваре «Ак чәчәкләр» пройдет фестиваль стрит-арта

В Казани 9 июля на бульваре «Ак чәчәкләр» состоится фестиваль стрит-арта. Прием заявок уже начался, рассказали в городской Дирекции парков и скверов.

Стать участниками события могут подростки в возрасте от 10 до 18 лет, интересующиеся граффити и стрит-артом. Желающим присоединиться к фестивалю следует заполнить заявку и отправить ее до 5 июля, добавив к ней примеры своих работ.

Создать и разрисовать различные арт-объекты юным граффитистам помогут художники из Казани, Чебоксар и Нефтекамска. Получившиеся произведения потом будут выставлены в парках столицы Татарстана.

Кроме того, на фестивале будут организованы открытые мастер-классы по диджеингу и брейк-дансу. Помимо этого, пришедшие на мероприятие смогут прослушать лекции, посвященные уличной культуре.

Фестиваль будет проведен совместно с проектами «Позитив улиц» и «SUBкультуризация», а также вместе с организацией «Развитие молодежи РТ».