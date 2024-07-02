В Казани на борьбу с борщевиком в двух районах города выделят более 800 тыс. рублей

Борьба с борщевиком Сосновского на территории Вахитовского и Приволжского районов Казани оценена более чем в 810 тыс. рублей. Информация об этом опубликована в материалах тендера на сайте госзакупок.

От подрядчика требуется расчистка территории от растений с утилизацией, выкашивание (срезание, выкапывание) борщевика и обработка территорий гербицидами. Расчистка территорий, пораженных борщевиком Сосновского, осуществляется механическим и комбинированным (механическим и химическим) методами. Работы должны проводиться в спецодежде и с использованием средств индивидуальной защиты: водонепроницаемый костюм, резиновые сапоги, перчатки, защитные очки, респираторы или маски.

Главные задачи борьбы с ядовитым сорняком – это снижение травматизма среди населения, возникающего вследствие контакта с фототоксичным растением, а также улучшение качества состояния земель путем комплексной обработки земельных участков.

Срок выполнения работ – с даты подписания контракта до середины октября этого года.

Борщевик Сосновского опасен для человека тем, что вызывает сильнейшие ожоги. Через несколько часов после попадания сока растения кожа становится красной и горячей на ощупь, на ней появляются волдыри.

Если это произошло, нужно промыть пораженное место водой с мылом, обработать антисептическим средством. Далее обратиться к врачу. Для профилактики в местах его распространения нужно надевать плотную одежду и очки.