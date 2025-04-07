В Казани на безопасность дорожного движения направят 150 млн рублей

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В 2025 году из бюджета Татарстана выделят 150 млн рублей на устранение аварийно опасных участков в Казани. Средства направят на реализацию технических мероприятий, включая организацию пешеходных переходов, установку светофоров и другие меры, направленные на снижение аварийности. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель городского Комитета по транспорту Алексей Сидоров.

Так, планируется улучшить 68 зон с повышенной аварийностью, выявленных по итогам анализа ДТП. Примерно 15 млн рублей направят на оснащение пешеходных переходов у школ и детсадов желтыми мигающими сигналами для привлечения внимания водителей.

В минувшем году аналогичная сумма уже была освоена: ликвидирован 71 опасный участок, выполнено 136 мероприятий, включая обустройство искусственных неровностей и модернизацию переездов.