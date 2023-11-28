В Казани на Беломорской заменили 2,3 тыс. метров контактного провода трамваев

Фото: телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс»

Работники энергохозяйства «Метроэлектротранса» продолжают обновлять контактные сети наземного электрического транспорта Казани. За две недели они заменили 2,3 тыс. метров контактного провода трамвая по улице Беломорская в обоих направлениях на участке от улицы Гудованцева до петли Химическая. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.

На Гвардейской, напротив трамвайной петли Сады, заменено 204 метра контактного провода троллейбуса. Также были обновлены контактные провода трамвайной сети по ул. Ямашева (890 метров), в трамвайном депо и на выезде из него на Сибирском тракте (302 метра).

На улице Декабристов по направлению к Копылова специалисты сместили автоматическую стрелку ближе к краю тротуара, чтобы троллейбус №13 при выезде с улицы Ибрагимова ехал по выделенной для общественного транспорта полосе.

На Право-Булачной возле дома №29 сотрудники службы перевели контактную сеть на две вновь установленные опоры АО «Казэнерго», закрепив на них два 8-метровых кронштейна.