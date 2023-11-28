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В Казани на Беломорской заменили 2,3 тыс. метров контактного провода трамваев
Работники энергохозяйства «Метроэлектротранса» продолжают обновлять контактные сети наземного электрического транспорта Казани. За две недели они заменили 2,3 тыс. метров контактного провода трамвая по улице Беломорская в обоих направлениях на участке от улицы Гудованцева до петли Химическая. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.
На Гвардейской, напротив трамвайной петли Сады, заменено 204 метра контактного провода троллейбуса. Также были обновлены контактные провода трамвайной сети по ул. Ямашева (890 метров), в трамвайном депо и на выезде из него на Сибирском тракте (302 метра).
На улице Декабристов по направлению к Копылова специалисты сместили автоматическую стрелку ближе к краю тротуара, чтобы троллейбус №13 при выезде с улицы Ибрагимова ехал по выделенной для общественного транспорта полосе.
На Право-Булачной возле дома №29 сотрудники службы перевели контактную сеть на две вновь установленные опоры АО «Казэнерго», закрепив на них два 8-метровых кронштейна.
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