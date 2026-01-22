В Казани на базе КАИ стартовал региональный чемпионат для будущих бортпроводников

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодня, 22 января, на базе Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ-КАИ) проходит региональный этап чемпионата «Профессионалы» по одной из самых зрелищных и ответственных компетенций – «Бортовой проводник».

Это уже второй региональный чемпионат по этой дисциплине. Как отметила главный эксперт компетенции Валентина Юнусова, инициатива его включения в программу исходила от авиакомпании «Аэрофлот» в 2024 году.

«Второй год подряд мы доказываем: профессия бортпроводника – это сложнейший синтез сервиса, юриспруденции, медицины и силы духа. И этому можно и нужно учить со студенческой скамьи. Сегодня у участников самый большой и трудоемкий модуль – обслуживание пассажиров в полете», – рассказала эксперт.

В борьбу за выход в финал вступили пять конкурсантов: студентки Лаишевского технико-экономического техникума и Технического колледжа КНИТУ-КАИ, а также один студент.

«В прошлом году у нас были только девушки. В этом – есть один участник, молодой человек. Как говорят индустриальные партнеры, мужчины в этой профессии ценятся больше, они на вес золота. Их выдержка и физические данные в кризисных ситуациях – бесценный актив для любой авиакомпании», – пояснила эксперт.

Чемпионат – это многоэтапное испытание. В течение трех дней участники демонстрировали навыки самопрезентации, знания нормативных документов, проведения предполетной проверки, рассадки пассажиров и использования аварийно-спасательного оборудования.

Кульминацией стало сегодняшнее задание: полноценное обслуживание в полете, включая раздачу напитков и, что особенно важно, отработку действий в нештатных ситуациях – от пожара на борту до оказания помощи пассажиру.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Здесь учат спасать, а не просто обслуживать. Это и пожары, и обмороки, и захват, всё, что может случиться на борту воздушного судна. Мы проверяем не только как подают кофе. Мы ищем человека, который в момент чрезвычайной ситуации станет стержнем спокойствия для сотни пассажиров», – добавила Валентина Юнусова.

Одна из участниц, студентка Техколледжа КНИТУ-КАИ Адиля Гарифуллина, рассказала «Татар-информу», что мечтала о небе с детства. «Благодаря этому чемпионату я могу воплотить свою мечту. Привлекают больше всего самолеты, высота, люди со своими эмоциями. Страха нет, только смелость и уверенность, что смогу справиться с любой ситуацией», – уточнила она.

По словам Адили, ключевые навыки бортпроводника – это безупречное знание аварийного оборудования, умение им пользоваться и, конечно, искренне улыбаться пассажирам. «Это получается само собой, когда видишь людей», – заметила она.

Проректор по стратегическому развитию и экономике КНИТУ-КАИ Эльвир Якупов подчеркнул значимость чемпионата для всей системы образования и отрасли.

«Это больше чем соревнование – это мост между аудиторией и взлетной полосой. Мы строим прямую дорогу от наших стен к салонам реальных воздушных судов. Наша задача – не просто провести конкурс. Мы создаем экосистему, где студент может примерить профессию, а работодатель – найти будущего звездного специалиста еще на этапе его формирования», – пояснил он.

Вуз выступает площадкой благодаря партнерам: авиакомпаниям «Тулпар» и «ЮВТ-Аэро» (школа бортпроводников «Аэрофлота»), а также казанскому предприятию «Авиационные интерьеры», которое предоставило для соревнований настоящие кресла воздушных судов.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Ключевое слово здесь – синергия. Работодатель дает технологии и экспертизу, мы – талантливых, горящих глазами ребят. Итог – готовый специалист, который не нуждается в длительной адаптации. Это и есть современное образование», – заключил проректор.

Победитель регионального этапа получит право представлять Татарстан на межрегиональном и всероссийском финалах, а также шанс на стажировку у индустриальных партнеров. В прошлом году финалист отправился на практику в «Аэрофлот».