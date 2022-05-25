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Ру Тат
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Казань
25 мая 2022  22:26

В Казани на Баумана сняли вывеску с «Дома Чая»

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В Казани на углу улиц Баумана и Астрономическая сняли вывеску «Дома Чая» со здания, в котором десятилетиями размещалось кафе. Об этом в соцсетях сообщил экскурсовод Игорь Боталов.

«Дом чая попрощался с вывеской...теперь встречаем „Шаурмаханэ“!», — написал он. 

В здании появится сеть фастфуда «Донер 42», которую развивает Dodo Brand.

«Дома Чая» считается одним из самых старых кафе Казани. Напротив него на Баумана находился «Дома татарской кулинарии», закрывшийся в 2018 году.

#кафе
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