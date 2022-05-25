В Казани на Баумана сняли вывеску с «Дома Чая»

В Казани на углу улиц Баумана и Астрономическая сняли вывеску «Дома Чая» со здания, в котором десятилетиями размещалось кафе. Об этом в соцсетях сообщил экскурсовод Игорь Боталов.

«Дом чая попрощался с вывеской...теперь встречаем „Шаурмаханэ“!», — написал он.

В здании появится сеть фастфуда «Донер 42», которую развивает Dodo Brand.

«Дома Чая» считается одним из самых старых кафе Казани. Напротив него на Баумана находился «Дома татарской кулинарии», закрывшийся в 2018 году.