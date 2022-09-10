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Ру Тат
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Происшествия
10 сентября 2022  09:00
Полина Шевчук

В Казани на бабушке загорелась одежда, когда та готовила еду, она умерла в больнице

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Сообщение о пожаре на улице Тинчурина в Казани поступило сегодня в 07.11 на единый номер вызова экстренных служб 112, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно установлено, 70-летняя женщина готовила еду на кухне. Пламя от плиты перекинулось на одежду и она загорелась. Бабушка получила серьезные ожоги. Медики пытались ее реанимировать, однако спасти женщину не удалось – она скончалась.
 

#сгорела женщина #МЧС РТ
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