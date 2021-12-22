В Казани на автомобили без номеров на платных паркингах начали устанавливать блокираторы

На платных казанских парковках на автомобили со снятыми номерами начали устанавливать блокираторы. Утром инспекторы вышли с рейдом и за пару часов нашли одного нарушителя.

Автомобиль Mercedes со снятыми номерами нашли на платной парковке возле одного из казанских вузов на улице Толстого. На колеса иномарки установили блокиратор и прикрепили листочек с номером телефона, по которому хозяин авто сможет связаться с инспектором.

Уехать с парковки водитель сможет только после того, как он свяжется с инспектором, и будет составлен протокол.