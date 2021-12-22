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Происшествия
22 декабря 2021  11:25
Елена Саляхова

В Казани на автомобили без номеров на платных паркингах начали устанавливать блокираторы

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На платных казанских парковках на автомобили со снятыми номерами начали устанавливать блокираторы. Утром инспекторы вышли с рейдом и за пару часов нашли одного нарушителя.

Автомобиль Mercedes со снятыми номерами нашли на платной парковке возле одного из казанских вузов на улице Толстого. На колеса иномарки установили блокиратор и прикрепили листочек с номером телефона, по которому хозяин авто сможет связаться с инспектором.

Уехать с парковки водитель сможет только после того, как он свяжется с инспектором, и будет составлен протокол.

#платная парковка #нарушение #рейд
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