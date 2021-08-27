На автодроме «Высокая Гора» пройдут всероссийские соревнования по ралли-кроссу

С 27 по 29 августа на автодроме Высокая Гора (трасса М7) пройдут всероссийские соревнования по ралли-кроссу. Об этом сообщает Федерация Автомобильного спорта Республики Татарстан.

На сегодняшний момент заявки на участие в гонках подали более 90 спортсменов, в том числе лучшие автогонщики: Марат Князев, Максим и Михаил Симонов, Раис Минниханов, Егор Санин, Максим Пикулев, Артур Егоров, Рустам Фатхутдинов.

Основные события и открытие ралли-гонок состоится 29 августа в 10.30.

В рамках ралли-кросса запланировано проведение нескольких соревнований:

VI Этап Чемпионата России

Класс «Супер1600» — 11 участников, 4 серии квалификационных заездов.

Класс «Национальный» — самый многочисленный класс, на который заявились 32 участника. Команды: Kama-Racing, SKTIMERKHAN, ЦСКА, Bragin Racing Team, УГМК МОТОРСПОРТ, Сестрорецкий СТЦ ДОСААФ, МАУ «СШ по АМС» В.Пышма, Гоночная команда «ТТ-Спорт», ООО «Парус», MSK Racing Team, МБУ СШ по ТВС Команда им.Е. Родионова.

VI Этап Кубка России

Класс «Д2Н» — заявились 15 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Иркутска, Ижевска, Нижнекамска, Казани.

Класс «Суперавто» — 11 участников. Категория самых мощных автомобилей — Mitsubishilancer, Mitsubishi, Fordfocus, Ford Puma Cosworth, Citroen DS3, Renaultclio под управлением настоящих профессионалов.

VI Этап Первенства России классе «Д2-Юниор» — участвуют 9 молодых автоспортсменов из Йошкар-Олы, Перми, Казани, Москвы, Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Братска.

Также участвуют 17 юных автоспортсменов в классе Д3-мини, Д3-250, Д3-микро из Набережных Челнов, Воронежа, Тольятти, Казань, Ульяновск, Нижнекамска, Бугульмы, Набережных Челнов, Елабуги.