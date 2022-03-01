В Казани на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Борис Ботов

На 99-м году жизни в Казани скончался кавалер орденов Отечественной войны I степени и Красной звезды Борис Ботов. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Борис Алексеевич Ботов родился 17 ноября 1923 года в селе Пушкино, рос в счастливой, большой и дружной семье, среди своих шестерых братьев и трех сестер. В 1938 году Борис Ботов со своим братом Виктором начали учиться в восьмом классе средней школы в районном центре Кадошкино, в том же году они вступили в комсомол.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В 1941 году молодой Борис Алексеевич прибыл в Саранск, где собирался стать педагогом, но его планам не суждено было сбыться: 22 июня он узнал, что началась война, а через день прочитал в газете об Указе Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации всех военнообязанных, родившихся с 1905 по 1918 годы.

Борису пришлось вернуться домой, где уже десятки мужчин получили повестки о явке в военкомат и где уже проходили первые проводы мужчин.

В начале июля из газеты жители села узнали, что враг захватил значительную часть Советской земли. Мобилизация продолжалась, но наступил новый учебный год, и Борис вновь приехал в Саранск и приступил к занятиям. Спустя два с половиной месяца учебы он получил известие из родного села, что его вызывают в военкомат. Он сразу же собрал свои вещи и отправился в Пушкино.

На следующий день после прибытия в село Борис Алексеевич отправился в военкомат, где получил приписное свидетельство. К тому времени в сельской школе не осталось мужчин-учителей – все ушли на фронт – и Борис согласился преподавать немецкий язык для учеников с пятого по седьмой классы.

1 февраля 1942 года Борис Ботов получил повестку в военкомат, уже третьего числа он находился в военкомате, готовый отбыть на фронт. Его отправили в Казань, где в местном военкомате он получил свое направление – пулеметчик. Уже через пару дней его с другими молодыми людьми доставили в Москву, где его зачислили курсантом первого взвода, первой роты пулеметного батальона Московского пулеметно-минометного училища.

График занятий был плотным, выходные и увольнительные дни отсутствовали. В октябре Борис убыл в распоряжение командования 23-ей отдельной стрелковой бригадой в лесу под городом Вышний Волчок. В этой бригаде он получил назначение на командирскую должность пулеметного взвода.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Солдаты на поездах выдвинулись на фронт. За 50 километров вагоны разгружали, после чего они пешком шли к линии фронта. За километр от места назначения рота Ботова попала под минометный обстрел фашистов, однако никто не пострадал. Дождавшись темноты, солдаты продолжили свой путь к линии фронта.

Прибыв на место, красноармейцы начали готовиться к предстоящему наступлению. Ту ночь Борис Ботов провел около своего пулемета на промерзшей и покрытой снегом земле. Рано утром прозвучал сигнал о наступлении, пехота Ботова двинулась вперед.

По воспоминаниям Бориса Алексеевича, красноармейцев накрыл пулеметный огонь врага. Пулеметные расчеты красноармейцев открыли ответный огонь. Так, под перекрестным огнем пехота Ботова медленно, но верно продвигалась вперед.

В этот момент Борис Ботов не потерял самообладания и не забыл уроков военного училища. Пулеметный расчет Ботова менял свои позиции, но не отставал от основных сил пехоты. Пулеметный расчет продвигался вперед, оказывался в рядах стрелков, разворачивал свои пулеметы и открывал огонь по врагу. За целый день стрелковый батальон, в составе которого был пулеметный расчет Ботова, смог продвинуться лишь на полтора километра. В тот день батальон понес первые живые потери. К вечеру бой затих. Так прошел первый боевой день Бориса Ботова на линии фронта.

В январе 1943 года во время освобождения города Великие Луки Борис Алексеевич получил ранение: рядом с ним разорвался снаряд. Его доставили в военный госпиталь, где он был до марта 1943 года. Лишь в августе он узнал, что награжден Орденом Красной звезды.

Вскоре Борис вернулся на фронт, в декабре после освобождения очередного украинского села бригадой Ботова немцы вернулись и попытались вернуть это село. В этом бою Борис получил еще одно ранение. В этот раз он пробыл на лечении до конца апреля 1944 года.

По выздоровлении его отправили на остров Мудьюг, откуда ждали прихода флота врага, но за период войны этого так и не произошло.

После войны Борис Алексеевич получил распределение на дальнейшее несение службы в Советскую военную администрацию в Германии.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В мае 1949 года он получил новую должность – инструктор отделения информации района Бад-Фраенвальд Земли Бранденбург. В задачи Ботова входило постоянное общение с общественными, молодежными и партийными организациями.

После образования ГДР Борис Ботов нес службу в отделе информации Советско-германского акционерного общества «Висмут» на окраине города Хемниц. Каждый отпуск Ботов Борис Алексеевич проводил на малой родине, где в 50-м году и познакомился с девушкой по имени Тамара, приехавшей в село после распределения. Они поженились в сентябре следующего года.

Летом 1954 года служба в Германии для Бориса Ботова подошла к концу. В июле этого года с женой и дочкой Борис Алексеевич отправился в Москву за новым определением по службе, ему предложили должность литературного сотрудника в дивизионной газете в Казани.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Спустя некоторое время работы в газете Борису предложили занять место заместителя начальника школы сержантского состава по политической подготовке 1059-го артиллерийского полка. Борис Алексеевич с удовольствием согласился на эту должность.

В октябре 1962 года на отчетно-выборном партийном собрании МВД ТАССР Борис Ботов был избран секретарем парткома. В 1965 году ему пришлось оставить эту должность, так как новый Устав не позволял занимать ее три года подряд. Несмотря на то, что Министр внутренних дел Япеев предлагал Борису Алексеевичу должность замначальника любого из отделов милиции, Ботов настоял на должности старшего оперуполномоченного отдела кадров.

Но и здесь Борис Алексеевич проработал недолго. В марте 1966 года он вступил в должность начальника секретариата МВД. В ноябре следующего года был удостоен награды «За трудовую доблесть».

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В мае 1984 года, когда Борису Ботову было уже 60 лет, он вышел на заслуженный отдых – на пенсию.