В Казани на 9 мая дадут салют и проведут праздничные торжества

В Казани на 9 мая планируют дать праздничный салют в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также проведут праздничные торжества в Парке Победы. Данное постановление опубликовано на сайте антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, основные мероприятия пройдут на площадях Тысячелетия и Первого мая, казанских парках и скверах (по отдельному плану), включая упомянутый Парк Победы, улице Баумана и Привокзальной площади Казань-1 (ул. Воровского, 33).

Отмечается, что в местных парках города организуют праздничную выездную торговлю (1-9 мая). Также в столице РТ проведут акции «Бессмертный полк» и «Парад у дома ветеранов».

Незадолго до Дня Победы, 1 мая, пройдут торжественные мероприятия у стелы «Казань – город трудовой доблести», а еще с 1 по 9 мая в городе проведут разные районные праздничные и спортивные мероприятия.