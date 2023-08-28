В Казани на 86% вырос спрос на услуги помощников по переезду

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана этим летом спрос на услуги помощников по переезду увеличился на 86% к уровню прошлого года, а в целом по стране — на 52%. Об этом рассказали эксперты сервиса «Авито Услуги», пишет издание VC.ru.

По словам руководительницы категории «Транспортные услуги» этого сервиса Евгении Лазаревой, средняя стоимость транспортировки вещей во время переезда начинается от 4 тыс. рублей за «ГАЗель» (перевозит около полутора тонн груза) за 50 километров пути. В такой грузовик обычно помещается кухонная бытовая техника, кровать или диван, а также личные вещи в коробках.

«Час работы грузчиков стоит от 250 рублей. Как правило, дача находится примерно в 60–150 километрах от города. Таким образом, в этом году стоимость возвращения из дачи в город составляет около 10–12 тыс. рублей и может меняться в зависимости от особенностей заказа», — уточнила собеседница издания.

Сильнее всего спрос на услуги по организации переездов вырос в Краснодаре (+237%), Новосибирске (+174%), Иркутске (+153%), Екатеринбурге (+124%), Омске (+122%) и Сочи (120%).

В число городов, где спрос на такие услуги ощутимо увеличился, также вошли Ростов-на-Дону (+119%), Ярославль (+95%), Астрахань (+95%), Уфа (+92%), Улан-Удэ (+83%) и Саратов (+82%). В Москве и Санкт-Петербурге спрос за лето вырос на 59% и 31% соответственно.

При этом большинство клиентов при заказе услуг переездов ценят возможность прямой связи с исполнителем (92%). Среди факторов, на которые обращают внимание при выборе предложений, фигурирует и внешний вид транспортного средства (73%).