В Казани на 84% завершен капремонт моста по улице Назарбаева

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Капитальный ремонт моста по улице Назарбаева в Казани завершили на 84%, все работы планируется завершить до 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На объекте круглосуточно работают 22 дорожных рабочих и 12 единиц спецтехники. На сегодняшний день уложен асфальт на площади более 6,4 тыс. кв. метров, обустроен тротуар и бортовой камень. Устанавливается наружное освещение, конусы моста, откосы и автоматический полив, барьерное и пешеходное ограждение.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Благодаря капремонту количество полос будет увеличено с шести до восьми, а несущая нагрузка вырастет с 15 тонн до 25 тонн на ось, также будут расширены пешеходные зоны, появится велодорожка.

Напомним, об аварийности моста стало известно в 2019 году, тогда же по нему ограничили проезд тяжеловесной техники. Изначально сооружение должны были сдать лишь в 2024 году, но на деловом понедельнике в июле замруководителя городского исполкома Игорь Куляжев отметил, что ремонт планируется завершить к октябрю.