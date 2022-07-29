В Казани на 8 суток за решетку отправился любитель глухой тонировки

Ночью 29 июля на улице Альберта Камалеева автоинспекторы остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 23-летний житель Казани. Передние и боковые стекла иномарки были сильно затонированы, рассказали в городской Госавтоинспекции.

Стоит отметить, что любитель глухой тонировки уже попадался за подобное правонарушение полицейским.

Задержанный водитель был доставлен в отдел полиции. После судом было вынесено решение арестовать молодого человека на 8 суток.