news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
29 июля 2022  19:03
Полина Шевчук

В Казани на 8 суток за решетку отправился любитель глухой тонировки

news_top_970_100

Ночью 29 июля на улице Альберта Камалеева автоинспекторы остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 23-летний житель Казани. Передние и боковые стекла иномарки были сильно затонированы, рассказали в городской Госавтоинспекции.

Стоит отметить, что любитель глухой тонировки уже попадался за подобное правонарушение полицейским.

Задержанный водитель был доставлен в отдел полиции. После судом было вынесено решение арестовать молодого человека на 8 суток.

#тонировка автомобиля #ГИБДД Казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100