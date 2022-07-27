В Казани на 70% завершен ремонт по улице Николая Ершова

В Советском районе Казани проводится ремонт дороги по улице Николая Ершова. Обновление дорожного полотна на участке протяженностью 1,7 км завершено уже на 70%, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

На работы, которые проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», выделено 249 млн рублей. Рабочие уже завершили фрезеровку изношенного покрытия, устроили выравнивающий слой на площади 45 тыс. кв. метров, установили несколько тыс. погонных метров бортовых камней, а также обновили асфальтобетонное покрытие на тротуаре площадью 2,8 тыс. кв. метров и устроили покрытие из брусчатки на площади 750 кв. метров.

«В скором времени дорожным службам предстоят работы по укладке верхнего слоя покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11 площадью более 45 тыс. кв. м, ремонту тротуаров общей площадью 4,2 тыс. кв. м и замене 3,1 тыс. п. м бортовых камней», — уточнили в дорожном ведомстве.

Помимо этого, рабочие установят на участке 62 дорожных знака, нанесут разметку, установят пешеходные ограждения. Также здесь появятся два обновленных остановочных павильона.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.