В Казани на 15 торговых площадках пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Казани 10 декабря пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговля развернется на 15 городских площадках с 6 часов утра до полудня, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Продукцию по доступным ценам представят предприятия 22 районов и 18 агропромышленных организаций республики», — отметили в пресс-службе.

В Авиастроительном районе Казани площадки будут работать по адресам: ул. Дементьева, д. 7, ул. Беломорская, д. 69 и ул. Ленинградская, д. 27. В Вахитовском районе ярмарки пройдут по ул. Татарстан, д. 53 и ул. Чехова, д. 2.

В Кировском районе горожане смогут приобрести товары на площадках по ул. Краснококшайская, д. 150/2, ул. Революционная, д. 12 и ул. Батыршина, д. 20. В Ново-Савиновском районе торговля будет организована на проспекте Ямашева, д. 71а и ул. Лаврентьева, д. 10.

В Приволжском районе площадки будут открыты по ул. Зорге, д. 66 и ул. Фучика, д. 72. В Советском районе продукцию можно будет купить по ул. Аграрная, д. 2 и ул. Липатова, д. 7.

В микрорайоне Салават Купере торговая площадка находится на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.

Сельскохозяйственные ярмарки начали работу в Татарстане с 10 сентября по субботам. За прошедшие 13 ярмарочных дней на площадки Казани завезли продукцию на 642,5 млн рублей. У покупателей особенно пользуются спросом мясо, картофель, сахар, мука и яйца.