В Казани на 15 площадках пройдут традиционные сельхозярмарки

Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

Завтра, 27 ноября, в Казани состоятся традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки. Они пройдут на 15 площадках по всему городу, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Приобрести продукцию по приемлемым ценам жители Авиастроительного района Казани смогут по следующим адресам: ул. Беломорская, д. 69, ул. Дементьева, д. 7 и ул. Ленинградская, д. 27; Вахитовского района — по ул. Татарстан, д. 53 и ул. Чехова, д. 2; Кировского района — по ул. Батыршина, д. 20, ул. Краснококшайская, д. 150/2 и ул. Революционная, д. 12.

В Московском районе города сельхозярмарка пройдет по ул. Шамиля Усманова, д. 1; в Ново-Савиновском районе они будут организованы по ул. Академика Лаврентьева, д. 10 и пр. Ямашева, д. 71а; в Приволжском районе — по ул. Зорге, д. 66 и ул. Фучика, д. 72; в Советском районе — по ул. Аграрная, д. 2 и ул. Липатова, д. 7.

Еще одна ярмарка развернется в пригороде Казани — на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново. Она организована по просьбе жителей ЖК «Салават Купере».

Торговля на всех этих площадках начнется в 6 часов утра и завершится в 12 часов дня.

На территории Казани в ярмарках принимают участие 22 муниципальных района Татарстана и 22 организации агропромышленного комплекса республики. По информации Комитета потребительского рынка исполкома города, в среднем за день производители реализуют продукцию на 35,8 млн рублей.