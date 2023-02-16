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Экскаваторщика, который задавил работника КАЗа, суд отправил в колонию-поселение
Сегодня в Авиастроительном суде Казани вынесли приговор по делу водителя экскаватора Дениса Мухаметдинова, который переехал одного из ведущих специалистов Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.
В июле прошлого года на территории Казанского авиазавода на экскаваторе-погрузчике Мухаметдинов совершил смертельный наезд на коллегу – заместителя начальника одного из структурных подразделений КАЗа Алексея Горячева. Мужчине было 35 лет. Мухаметдинову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
В зал заседания сегодня пришли жена подсудимого, его адвокат и супруга погибшего. Потерпевшая явилась без адвоката.
«Я не против продолжать заседание без своего защитника», – сказала девушка судье.
Перед оглашением приговора председательствующий позволил сказать последнее слово Мухаметдинову.
«Хочу сказать, что я действительно раскаиваюсь. Если бы я мог повернуть время вспять я бы все исправил. Я прошу прощения на коленях у потерпевшей и ее семьи. Я прошу суд вынести мне наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы всеми силами помогать потерпевшей. Я действительно раскаялся. Я хочу нести добро и пользу, и быть рядом со своей семьей», – сказал он.
Пока подсудимый говорил, потерпевшая еле сдерживала слезы. Судья удалился в совещательную комнату, чтобы вынести вердикт. Через полчаса он вышел, чтобы огласить вводную и резулятивную части приговора.
«Суд приговорил признать Дениса Мухаметдинова виновным. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года с отбыванием наказания в колонии поселении. Также суд запретил Мухаметдинову управлять транспортными средствами в течение двух лет», – сказал он.
Помимо этого, Мухаметдинов обязан будет выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей в виде 400 тысяч рублей и еще 90 тысяч рублей он должен ей выплатить за услуги, оказанные ее адвокатом.
После оглашения приговора подсудимая заплакала, сообщила родственникам по телефону исход заседания и удалилась. Отвечать на вопросы корреспондента «Татар-информа» она отказалась. Сказала, что ничего не хочет обсуждать.
Через пару минут из зала заседания вышли супруги Мухаметдиновы. Женщина тоже плакала, а Мухаметдинов смотрел стеклянными глазами в стену. На вопрос корреспондента, будет ли он обжаловать приговор, ответил: «Пока не знаю».
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