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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на 14 площадках пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Казани 26 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговые площадки будут работать с 6 утра до 13 часов, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
«Горожане смогут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных», – говорится в сообщении.
Так, в Авиастроительном районе ярмарочные площадки откроются по ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27.
В Ново-Савиновском районе площадки будут работать по ул. Академика Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.
В Советском районе приобрести фермерскую продукцию можно будет по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.
В Кировском районе торговля будет организована по ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайская, 150/2 и ул. Революционная, 12.
В Вахитовском районе ярмарка пройдет на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан.
Жители Приволжского района смогут посетить площадки на проспекте Победы, 46в и по ул. Фучика, 64.
Для жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарка развернется на парковке торгового центра в поселке Осиново по ул.Садовая, 9.
Ярмарочная площадка на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева будет работать в воскресенье.
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