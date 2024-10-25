В Казани на 14 площадках пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Казани 26 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговые площадки будут работать с 6 утра до 13 часов, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Горожане смогут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных», – говорится в сообщении.

Так, в Авиастроительном районе ярмарочные площадки откроются по ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27.

В Ново-Савиновском районе площадки будут работать по ул. Академика Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.

В Советском районе приобрести фермерскую продукцию можно будет по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

В Кировском районе торговля будет организована по ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайская, 150/2 и ул. Революционная, 12.

В Вахитовском районе ярмарка пройдет на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

Жители Приволжского района смогут посетить площадки на проспекте Победы, 46в и по ул. Фучика, 64.

Для жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарка развернется на парковке торгового центра в поселке Осиново по ул.Садовая, 9.

Ярмарочная площадка на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева будет работать в воскресенье.