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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на 10 месяцев ограничили движение по нескольким улицам
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В Казани в связи с работами по устройству лифтов надземных пешеходных переходов будут частично перекрыты несколько улиц. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства.
Ограничительный режим будет действовать с 29 января по 30 ноября:
- в районе здания №209б по Оренбургскому тракту в направлении движения в сторону пр. Победы и ул. Братьев Баталловых;
- в районе пересечения пр. Победы с ул. Академика Глушко (в ночное время);
- в районе дома №17 по ул. Ф.Амирхана в направлении движения в сторону Чистопольской и пр. Ямашева;
- пр. Ямашева в районе здания №35 корп.3 по Сибирскому тракту в сторону Чистопольской (в ночное время);
- в районе пересечения ул. Павлюхина с ул. Халева.
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