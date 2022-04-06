В Казани музыка стала способом поддержки жителей ДНР и ЛНР

Фото предоставлено пресс-службой Казанского местного отделения партии «Единая Россия»

В Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева был проведен благотворительный концерт «Цвети, земля моя!».

Фото предоставлено пресс-службой Казанского местного отделения партии «Единая Россия»

В исполнении оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной (под руководством худрука Анны Гулишамбаровой) и Государственного камерного хора РТ (под руководством худрука Миляуши Таминдаровой) со сцены прозвучали образцы эстрадной музыки, саундтреки из советских кинофильмов, а также сочинения из золотого фонда академической музыки.

«Музыка - это замечательный месседж для людей, который не нужно объяснять. Музыка проникает в сердца людей, а мы музыканты становимся ее проводниками. Я считаю, что в такое непростое время важно дарить людям надежду на светлое будущее», - поделилась мнением депутат Казанской гордумы, директор Центра современной музыки С.Губайдуллиной Ляйля Гарифуллина.

Фото предоставлено пресс-службой Казанского местного отделения партии «Единая Россия»

Все средства, полученные с продажи билетов, будут направлены в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Акцию поддержала партия «Единая Россия».

«”Единая Россия” не остаётся в стороне. Она в гуще всех событий и участвует во всех акциях. С прекрасной инициативой провести благотворительный концерт выступил Центр современной музыки Софии Губайдулиной. Мы не могли остаться в стороне, и нашими представителями были выкуплены все билеты», - рассказала руководитель Казанского местного отделения партии Ольга Воронова.

Фото предоставлено пресс-службой Казанского местного отделения партии «Единая Россия»

По ее словам, «Единой Россией» было выкуплено 600 мест в зрительском зале. Все вырученные деньги будут направлены в помощь тем людям, которые сегодня оказались в трудной жизненной ситуации: вынужденным переселенцам-жителям Донбасса и Луганска.