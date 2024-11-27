В Казани мужчину ждет суд из-за смерти рабочего, которого ударило деревом

В Казани мужчина предстанет перед судом из-за смерти рабочего, которого ударило деревом.

В сентябре мужчина нанял рабочих, чтобы спилить дерево на своем участке. Он привязал корень спиленного дерева тросом к автомобилю и, сев за руль, начал движение.

В этот момент корень вылетел из земли и ударил одного из рабочих, который держал трос, чтобы тот не задел надворные постройки. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.