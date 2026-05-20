В Казани мужчину отправили на обязательные работы за избиение жены и дочерей

В Ново-Савиновском райсуде жителю Казани назначили 240 часов обязательных работ за побои, которые он нанес жене, несовершеннолетней дочери и падчерице. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

В апреле прошлого года мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичный проступок, но выводов он не сделал. В январе 2026 года, будучи пьяным, он закатил ссору и вновь стал распускать руки. Несмотря на то, что вреда здоровью своим близким он не причинил, его привлекли к уголовной ответственности.

Вину подсудимый полностью признал, в содеянном раскаялся.