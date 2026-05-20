news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 20 мая 2026 18:03

В Казани мужчину отправили на обязательные работы за избиение жены и дочерей

Читайте нас в
Телеграм

В Ново-Савиновском райсуде жителю Казани назначили 240 часов обязательных работ за побои, которые он нанес жене, несовершеннолетней дочери и падчерице. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

В апреле прошлого года мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичный проступок, но выводов он не сделал. В январе 2026 года, будучи пьяным, он закатил ссору и вновь стал распускать руки. Несмотря на то, что вреда здоровью своим близким он не причинил, его привлекли к уголовной ответственности.

Вину подсудимый полностью признал, в содеянном раскаялся.

#побои #обязательные работы #Ново-Савиновский райсуд
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане подвели итоги конкурса «Лучшая управляющая компания»

20 мая 2026
«Хрустальное перо – 2026»: кто стал лауреатом конкурса и получил главный приз – автомобиль

«Хрустальное перо – 2026»: кто стал лауреатом конкурса и получил главный приз – автомобиль

19 мая 2026
Новости партнеров