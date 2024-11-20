В Казани мужчина вышел из трамвая, оступился и, упав под колеса авто, погиб

Накануне ночью в Советском районе Казани водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил 58-летнего мужчину.

ДТП произошло на развязке проспект Ямашева – Сибирский тракт.

По словам очевидцев, пассажир выходил из трамвая, водитель которого остановился для переключения направления движения рельсов.

Мужчина, выходя из трамвая, оступился и при падении попал головой под двигавшийся в попутном направлении автомобиль.

В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице в течение двух часов.