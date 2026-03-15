В Казани мужчина спасся от пожара, перелезая по балконам, и попал в больницу

В Казани утром произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Фучика, 109. Сообщение поступило в экстренные службы в 7.14 по мск.

По данным ГУ МЧС России по РТ, огонь охватил балконы двух квартир на пятом и шестом этажах. Из‑за быстрого распространения пламени 35‑летний мужчина оказался отрезан от путей эвакуации.

Чтобы спастись, он перелез по балкону на четвертый этаж, где его спасли пожарные. Пострадавшего передали медикам и госпитализировали.

Пожар удалось потушить в 7.35 по мск, площадь возгорания составила 10 кв. метров.