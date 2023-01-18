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Происшествия
18 января 2023  17:10
Дмитрий Шатров

В Казани мужчина сдал в аренду автомобиль с шестью десятками неоплаченных штрафов

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Сегодня в Казани на пересечении Бондаренко и проспекта Ямашева судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД, во время которого выявляли на дорогах города должников по штрафам и налогам. 

Фото: Пресс-служба ГУ ФССП России по РТ 

В результате рейда у одного из водителей изъяли автомобиль Kia Cerato. Сотрудники установили, что собственником является не сам водитель – он лишь взял машину в аренду. А у самого арендодателя имеется ряд задолженностей на 200 тысяч рублей, в их числе 64 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД и долги по налогам. 

Фото: Пресс-служба ГУ ФССП России по РТ 

Еще один должник, попавшийся на глаза стражам порядка, – мужчина за рулем Mitsubishi. У него имеется 26 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму более 17 000 рублей. 

Оба автомобиля арестованы и помещены на штрафстоянку.

#УФССП #дороги #долги
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