В Казани мужчина сдал в аренду автомобиль с шестью десятками неоплаченных штрафов

Сегодня в Казани на пересечении Бондаренко и проспекта Ямашева судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД, во время которого выявляли на дорогах города должников по штрафам и налогам.

Фото: Пресс-служба ГУ ФССП России по РТ

В результате рейда у одного из водителей изъяли автомобиль Kia Cerato. Сотрудники установили, что собственником является не сам водитель – он лишь взял машину в аренду. А у самого арендодателя имеется ряд задолженностей на 200 тысяч рублей, в их числе 64 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД и долги по налогам.

Фото: Пресс-служба ГУ ФССП России по РТ

Еще один должник, попавшийся на глаза стражам порядка, – мужчина за рулем Mitsubishi. У него имеется 26 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму более 17 000 рублей.

Оба автомобиля арестованы и помещены на штрафстоянку.