В Казани мужчина разбил стекло трамвая, а затем вернулся с извинениями

Пассажир, разбивший накануне стекло в казанском трамвае, явился с повинной, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Инцидент произошел накануне на остановке Минская на трамвайном маршруте №5. Водитель трамвая заметил пассажиров, не оплативших проезд, и остановился на остановке, чтобы выпустить их. Один из безбилетников начал конфликтовать с водителем, противостояние продолжалось около 10 минут. В итоге пассажир, выйдя из трамвая, бросил камень и разбил стекло вагона, после чего скрылся с места происшествия.

Сегодня нарушитель явился в МУП «Метроэлектротранс» и принес извинения. Он объяснил свое поведение нервным срывом. Мужчина извинился перед сотрудниками трамвайного депо, выразил раскаяние в содеянном и готовность возместить убытки предприятию.