Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани мужчина разбил стекло трамвая, а затем вернулся с извинениями
Пассажир, разбивший накануне стекло в казанском трамвае, явился с повинной, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».
Инцидент произошел накануне на остановке Минская на трамвайном маршруте №5. Водитель трамвая заметил пассажиров, не оплативших проезд, и остановился на остановке, чтобы выпустить их. Один из безбилетников начал конфликтовать с водителем, противостояние продолжалось около 10 минут. В итоге пассажир, выйдя из трамвая, бросил камень и разбил стекло вагона, после чего скрылся с места происшествия.
Сегодня нарушитель явился в МУП «Метроэлектротранс» и принес извинения. Он объяснил свое поведение нервным срывом. Мужчина извинился перед сотрудниками трамвайного депо, выразил раскаяние в содеянном и готовность возместить убытки предприятию.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников