В Казани мужчина пытался перебросить наркотики в колонию – его поймали

Сотрудники казанской колонии №2 задержали ранее судимого мужчину при попытке переброса в учреждение запрещенных предметов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

На прилегающей к промышленной зоне территории колонии сотрудники с помощью служебной собаки обнаружили сверток, перемотанный в ленту красного цвета, внутри которого находилось комкообразное вещество коричного цвета и порошкообразное вещество белого цвета

Экспертиза установила, что мужчина пытался доставить в колонию гашиш массой 9,65 грамма. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.