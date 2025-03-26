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Происшествия 26 марта 2025 15:40

В Казани мужчина пытался перебросить наркотики в колонию – его поймали

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Сотрудники казанской колонии №2 задержали ранее судимого мужчину при попытке переброса в учреждение запрещенных предметов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

На прилегающей к промышленной зоне территории колонии сотрудники с помощью служебной собаки обнаружили сверток, перемотанный в ленту красного цвета, внутри которого находилось комкообразное вещество коричного цвета и порошкообразное вещество белого цвета

Экспертиза установила, что мужчина пытался доставить в колонию гашиш массой 9,65 грамма. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

#УФСИН по РТ
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