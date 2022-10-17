news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
17 октября 2022  14:45
Полина Шевчук

В Казани мужчина попал под колеса авто, переходя дорогу в неположенном месте

news_top_970_100

Наезд на пешехода произошел сегодня около полудня напротив дома №2 по улице Комсомольская в Казани, рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте, когда его сбила легковушка KIA.

«Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу. На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – уточнили в ГИБДД города.

По словам очевидцев аварии, мужчина скорее всего был бездомный.

#сбили пешеходов #ГИБДД Казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100