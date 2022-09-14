В Казани мужчина получил тяжелые травмы, попав под колеса авто

ДТП произошло накануне вечером на Мамадышском тракте в Казани напротив магазина «Эдельвейс», рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Автомобиль «Нива» сбил 42-летнего мужчину, который, по предварительным данным, перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы головы и был доставлен в больницу.

Это уже второе подобное ДТП за сутки, которое произошло на Мамадышском тракте в Казани по вине пешеходов. Накануне утром под колеса легковушки попала 70-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Пешеход, по предварительным данным, также переходила дорогу в неположенном месте.

«В Госавтоинспекции Казани призывают пешеходов быть предельно внимательными при переходе проезжей части и не нарушать правила дорожного движения. Пересекать дорогу можно только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились. В тёмное время суток на одежде необходимо иметь световозвращающие элементы, которые помогут быть человеку заметнее в темноте и избежать ДТП», – особенно подчеркнули в ГИБДД Казани.