В Казани мужчина получил ожоги на пожаре, возникшем из‑за непотушенной сигареты

В Казани 68‑летний мужчина пострадал на пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Фатыха Амирхана, 45. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на девятом этаже. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении – в спальной комнате загорелся матрас. Площадь возгорания была небольшой, около 0,1 кв. метра, и огонь успели ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.

Хозяин квартиры получил термический ожог правой голени 1–2 степени. От госпитализации мужчина отказался.