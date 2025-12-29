news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 29 декабря 2025 10:50

В Казани мужчина погиб на пожаре, обогревая частный дом газовой плитой

Читайте нас в
Телеграм

В жилом массиве Чебакса Советского района Казани произошел пожар. Возгорание случилось в одноэтажном бревенчатом частном доме на улице Школьной. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Во время тушения пожарные обнаружили тело 45‑летнего хозяина дома.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования – мужчина использовал газовую плиту для обогрева дома.

#Чебакса #пожар #погиб мужчина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

28 декабря 2025
В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

28 декабря 2025