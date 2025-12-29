В Казани мужчина погиб на пожаре, обогревая частный дом газовой плитой
В жилом массиве Чебакса Советского района Казани произошел пожар. Возгорание случилось в одноэтажном бревенчатом частном доме на улице Школьной. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, площадь пожара составила 80 квадратных метров.
Во время тушения пожарные обнаружили тело 45‑летнего хозяина дома.
По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования – мужчина использовал газовую плиту для обогрева дома.