В Казани мужчина и женщина украли в магазине детскую одежду и напали с ножом на охранника

Накануне около шести часов вечера в полицию сообщили о разбойном нападении на магазин на улице Беломорской. Прибыв на место, полицейские выяснили, что двое неизвестных – мужчина и женщина – похитили из магазина комплект детской одежды. Один из них во время кражи напал с ножом на охранника магазина, пытавшегося поймать их.

Когда злоумышленники выбежали из магазина, они скрылись с места происшествия на автобусе.

По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 42-летний ранее судимый мужчина и 27-летняя женщина, оба проживают в Казани. Во время осмотра у мужчины нашли нож.

Их доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшему охраннику оказали медпомощь, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.