В Казани мужчина и женщина погибли, отравившись угарным газом в квартире

Погибших мужчину и женщину обнаружили в квартире на улице Шоссейной в Кировском районе Казани. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прокуратура Кировского района начала проверку после случившегося. По данным ведомства, погибшему мужчине было 48 лет, женщине – 53 года.

Кроме того, пострадал ещё один мужчина, который проживал в соседней квартире – его доставили в горбольницу №7.

Надзорное ведомство вместе со специалистами выяснит обстоятельства случившегося, а также проверит обеспечение безопасности при использовании внутридомового газового оборудования.

На место выехал районный прокурор Эльдар Сабиров. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.