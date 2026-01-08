news_header_top
Происшествия 8 января 2026 14:18

В Казани мужчина и двое его сыновей отравились газом

В Казани отравились газом мужчина и двое его детей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госжилинспекции.

Семья живет в доме на улице Революционной. За некоторое время до того, как почувствовали себя плохо, они пользовались газовой колонкой и плитой, окна со стеклопакетами при этом были закрыты. После вызова медиков пострадавших доставили в больницу. Проверка показала, что при открытых окнах тяга в вентканале и дымоходе есть, а при закрытых – отсутствует. Для предотвращения дальнейших отравлений был отключен общий стояк на 5 квартир, который включат лишь после того, как управляющая компания предоставит акт проверки дымоходов.

Также в ведомстве рассказали, что в Альметьевске, на улице Толстого, был отключен газ из-за утечки, вызванной негерметичностью газопровода на вводе в подъезд. В настоящее время инспекция выясняет обстоятельства инцидентов, а также проверяет исполнение обязательств со стороны управляющих компаний и газовой службы.

Жилищная инспекция Татарстана напоминает: если в квартире есть газовая колонка или плита, необходимо всегда обеспечивать приток свежего воздуха, открывая окно, особенно в домах с пластиковыми окнами, делающими помещение герметичным.

#газ #отравление #Казань
