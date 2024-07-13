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Новости Татарстана и Казани
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В Казани мужчина без спасательного жилета свалился с яхты в воду и утонул
В Казани произошел несчастный случай на воде. На территории яхт-клуба «Локомотив» в Вахитовском районе 63-летний мужчина упал с яхты и утонул. На нем не было спасательного жилета, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Водолазы Поисково-спасательной службы Татарстана обнаружили тело погибшего на глубине 9 метров, в 10 метрах от берега. Тело было передано сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.
Главное управление МЧС России по Татарстану напоминает ключевые меры предосторожности:
- Обязательное использование спасательных жилетов всеми пассажирами маломерных судов
- Строгий запрет на управление плавсредствами в состоянии алкогольного опьянения
- Постоянный контроль за детьми во время отдыха на воде
Помните: ваша безопасность — в ваших руках. Соблюдение простых правил может предотвратить трагедию и сохранить жизнь.
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