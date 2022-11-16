В Казани мусульмане обсудили положение ислама в СССР

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани прошла VIII Общероссийская научно-богословская конференция «Ислам и мусульмане в СССР в позднесоветский период (1970-1980 гг.)». Заседание с участием религиозных деятелей и экспертов по светским наукам из Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Волгограда, Махачкалы, Дербента, Ставрополя, Баку состоялось в зале «Пушкин» КРК «Корстон».

Выступая на конференции, главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев напомнил, что в советские годы, несмотря на идеологию атеизма, мусульмане старались соблюдать предписания своей религии.

«В 70-80 годах мы даже представить себе не могли возможность вслух говорить о религии. Ислам сохранялся в семьях, где были представители старшего поколения. Они практически подпольно посещали пятничные намазы, проводили мусульманские праздники. Мало было тех, кто умел читать религиозные книги. В пятницу, и после пятничного намаза люди приходили послушать чтение книг», – рассказал главный казый.

Исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова подчеркнула, что в стране проводится множество мероприятий, направленных на сохранение и укрепление исламских ценностей.

«Религия жила и будет жить в сердце каждого мусульманина. В этом году очень много мероприятий было проведено не только в Татарстане, но и по всей стране. Восстановлены мечети. Огромное спасибо всем, кто принял участие в этих мероприятиях. Сегодня у нас в мечетях организовано обучение основам ислама, много делается для развития религии», – рассказала Хашимова.

Ректор Института культуры мира, член комиссии Республики Татарстан по делам ЮНЕСКО Энгель Тагиров рассказал о важности советского периода в истории российского ислама.

«Мы должны быть благодарны предыдущему поколению. У нас богатые корни. Советский период – скрытая, но вечная тема. Сто лет мы о нем говорили, и еще сто пятьдесят лет она еще не потеряет своей актуальности. Опыт советского периода имеет большое значение. Муллы, старшее поколение не просто сохранили чистоту ислама, но и смогли приумножить число верующего населения», – заметил ученый.