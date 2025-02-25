В Казани мусульмане и православные обсуждают духовную реабилитацию бойцов СВО

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Сегодня в Казанском представительстве Болгарской исламской академии стартовал круглый стол, посвященный опыту работы религиозных организаций с военнослужащими и ветеранами СВО.

На мероприятии представители православной и исламской религий обсудят укрепление духовно-нравственных основ воинской службы и создание здорового климата в воинских коллективах и семьях военнослужащих.

«С началом специальной военной операции возникла острая необходимость в духовной помощи военнослужащим. Цель сегодняшнего круглого стола — обмен опытом представителей религиозных организаций в укреплении духовно-нравственных основ воинской службы и создании здорового климата в воинских коллективах и семьях военнослужащих», – сказал ректор академии Фархат Хуснутдинов.

Сегодня участники мероприятия поднимут вопросы духовно-просветительской работы с военнослужащими, обсудят роль священнослужителей в реабилитации участников СВО и их семей.

«Исходя из своей практики общения с военнослужащими и их семьями, хотел бы акцентировать внимание на двух важнейших аспектах. Во-первых, процесс реабилитации должен распространяться не только на участника боевых действий, но и на его семью. Запрос идет не только со стороны ветеранов, но и со стороны их семей.

Во-вторых, в оказании духовной помощи участникам СВО и их семьям нужно сместить акцент — оказывать помощь в реабилитации до того, как бойцы вернулись к мирной жизни, непосредственно в зоне боевых действий. Такая поддержка неимоверно востребована. Здесь важна роль полковых имамов», – отметил ректор академии.

В круглом столе также принимают участие православные священнослужители, которые активно помогают бойцам на передовой. Так же как и представители ислама, они возят гуманитарную помощь и духовно поддерживают военнослужащих.