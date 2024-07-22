news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 22 июля 2024 13:41

В Казани мусоровоз повредил на Зорге провода, движение троллейбусов временно поменялось

Скопировать ссылку

На пересечении улиц Зорге и Фучика произошла авария с участием КамАЗа, сообщили в Метроэлектротрансе.

По их информации, мусоровоз задел контактную сеть троллейбуса, из-за чего троллейбус №5 временно идет с Зорге через Танковый овраг и с ул. Глушко по маршруту №3.

Троллейбусы №9 и 12 идут через Танковое кольцо и с Глушко по маршруту №3, а троллейбус №4 проходит через Сады.

На месте работают аварийные службы предприятия.

#Троллейбусы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2