В Казани мусоровоз повредил на Зорге провода, движение троллейбусов временно поменялось

На пересечении улиц Зорге и Фучика произошла авария с участием КамАЗа, сообщили в Метроэлектротрансе.

По их информации, мусоровоз задел контактную сеть троллейбуса, из-за чего троллейбус №5 временно идет с Зорге через Танковый овраг и с ул. Глушко по маршруту №3.

Троллейбусы №9 и 12 идут через Танковое кольцо и с Глушко по маршруту №3, а троллейбус №4 проходит через Сады.

На месте работают аварийные службы предприятия.