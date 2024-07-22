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Новости Татарстана и Казани
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В Казани мусоровоз повредил на Зорге провода, движение троллейбусов временно поменялось
На пересечении улиц Зорге и Фучика произошла авария с участием КамАЗа, сообщили в Метроэлектротрансе.
По их информации, мусоровоз задел контактную сеть троллейбуса, из-за чего троллейбус №5 временно идет с Зорге через Танковый овраг и с ул. Глушко по маршруту №3.
Троллейбусы №9 и 12 идут через Танковое кольцо и с Глушко по маршруту №3, а троллейбус №4 проходит через Сады.
На месте работают аварийные службы предприятия.
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